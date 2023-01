ZDF-Moderatorin Gundula Gause „Nach drei Tagen Sendung um Mitternacht ist man froh, auch mal früh ins Bett zu kommen“

GAuse Das waren zwei großen Nachrichtenlagen, einmal die Terroranschläge in New York 2001 und auch der Tsunami am 26. Dezember 2004 im indischen Ozean. Da war man schon fassungslos angesichts der Wucht dieser Ereignisse. Dann sortiert man auch als Co-Moderatorin einmal mehr, was an einem solchen Tag relevant für den Zuschauer ist und was er noch verkraften kann. Die Flut im Juli 2021 war ebenfalls ein Ereignis mit Wucht – eine solche Katastrophe in unserem Hightech-Deutschland. Bis heute ist man immer wieder mit Menschen im Gespräch, die dabei jemanden verloren haben. Das ist eine große Herausforderung, das mit der gebotenen Sachlichkeit zu transportieren. Da bin ich manchmal froh über meine 30 Jahre Erfahrung.