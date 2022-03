Kriegsflüchtlinge in Deutschland : Stiftung listet Ärzte mit ukrainischen Sprachkenntnissen auf

Kriegsflüchtlinge in Deutschland

Hamburg Auf der Webseite www.arzt-auskunft.de sind ab sofort über 23.000 Praxen zu finden, in denen Ukrainisch oder Russisch gesprochen wird.

Der Internetdienst Arzt-Auskunft (www.arzt-auskunft.de) der Stiftung Gesundheit listet ab sofort Ärztinnen und Ärzte auf, in deren Praxen Ukrainisch oder Russisch gesprochen wird. Unter den Medizinern finden sich Ärzte verschiedener Fachrichtungen wie Zahnärzte, Psychologen oder Psychotherapeuten, wie die Stiftung am Mittwoch in Hamburg mitteilte.