Studien über Lustlosigkeit Die neue Ehrlichkeit beim Sex

Menschen in westlichen Gesellschaften haben weniger Sex. Das zeigen Untersuchungen in Deutschland und Österreich genauso wie in den USA, Australien, Japan, Großbritannien. In Befragungen berichten Männer wie Frauen über alle Altersgruppen hinweg heute von weniger Sex, als es Menschen vor 15 oder 20 Jahren taten. Auch der Anteil jener, die angeben, gar keinen Geschlechtsverkehr zu haben, steigt. In einer Beziehung haben Menschen durchschnittlich einmal wöchentlich Sex, als Single einmal im Monat oder seltener. Und es gibt bekanntlich immer mehr Singles. Eine wachsende Zahl hatte in den vergangenen zwölf Monaten keinen Sex, und viele junge Menschen fangen auch nach dem 18. Geburtstag gar nicht erst damit an. Das sind Ergebnisse einer Untersuchung der Psychologin Juliane Burghardt, die an der Karl-Landsteiner-Universität im österreichischen Krems an der Donau forscht und etliche Studien zum Sexualverhalten weltweit ausgewertet hat.