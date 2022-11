Naturkatastrophe : Mindestens 14 Tote bei Erdbeben in Indonesien

Cianjur Bei einem Erdbeben auf Indonesiens Hauptinsel Java sind laut örtlichen Behörden mindestens 14 Personen gestorben. Hunderte sollen verletzt sein.

Bei einem Erdbeben auf Indonesiens Hauptinsel Java sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Dies bestätigte am Montag der nationale Katastrophenschutz. Hunderte weitere sollen nach Angaben eines örtlichen Behördenvertreters verletzt worden sein. Der Behördenchef der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur, Herman Suherman, sagte am Montag dem Sender Metro TV, nach seinen Informationen seien allein in einem Krankenhaus fast 20 Todesopfer und mindestens 300 Verletzte gezählt worden.

Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an. Das Epizentrum lag demnach in der Nähe von Cianjur in der Provinz West Java. Mehrere Sender zeigten Bilder von Gebäuden in Cianjur, deren Dächer eingestürzt waren. Durch die Erschütterungen gerieten auch Hochhäuser in der rund 100 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Jakarta ins Schwanken. Menschen rannten in Panik ins Freie, größere Schäden oder Verletzte wurden aber zunächst nicht aus der Hauptstadt gemeldet.