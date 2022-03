Unerwarteter Besucher : Produktion bei Mercedes-Benz in Indien wegen Leopard unterbrochen

Frankfurt Sechs Stunde musste die Arbeit in der Fabrik wegen der verirrten Raubkatze ruhen. Verletzt worden sei weder das Tier noch einer der Mitarbeiter.

Weder fehlende Computerchips noch andere Lieferprobleme ließen die Produktion im Mercedes-Benz-Werk in Indien am Montag ruhen - ein Leopard hatte sich in die Fabrik verirrt. Ein Video der anschließenden Rettungsaktion der Organisation "Wildlife SOS" und der Forstbehörde bestätigte ein Mercedes-Sprecher am Mittwoch.