Nachbarschaftshilfe Eine Bank fürs Leben

Maria Ladendorf holt einen Brief aus dem Haus. Ihre Bank steht nicht einfach so auf einem öffentlichen Bürgersteig, sondern ist offiziell genehmigt durch das Ordnungsamt. Unter Auflagen: So musste die Bank etwa aus Holz sein. Die Ladendorfs erzählen das, weil sie hoffen, dass ihr Beispiel Schule macht und auch andere eine Bank rausstellen für jeden, der vorbeikommt. Es gibt solche Bänke auch schon andernorts: „Schwätzbänkle“ in Stuttgart, „Klönbänke“ in Hamburg, „Babbelbänke“ in Frankfurt, aber meist organisiert von Institutionen wie dem Gesundheitsamt. Die Bank am Adenauerplatz ist rein privat. Kein Flyer-Angebot. Es geht um Begegnung, nicht Bedürftigkeit. „Neulich saßen ein paar Jugendliche auf der Bank. Die sind gleich aufgesprungen, als ich rauskam, und haben sich entschuldigt“, erzählt Maria Ladendorf. Als sie ihnen erklärte, die Bank sei für alle da, setzten sie sich wieder. Erstaunt seien sie gewesen. Maria Ladendorf lacht. Das ist ein Geheimnis der Bank, dass sie einlädt, wo man es nicht erwartet. Und dem Mein-Dein-Denken ein Schnippchen schlägt. Einfach da. Für alle.