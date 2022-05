Im Pariser Louvre-Museum hat ein verkleideter Mann das berühmte Gemälde der Mona Lisa mit einem Stück Torte beworfen. Auf der Glasscheibe war nach der Attacke vom Sonntag ein schmieriger Sahnestreifen zu sehen. In Videos, die am Montag (30. Mai 2022) im Internet kursierten, rief er Museumsbesuchern zu: „Denkt an die Erde. Da sind Leute, die die Erde zerstören. Denkt darüber nach. Künstler sagen euch: denkt an die Erde. Deshalb habe ich das getan.“