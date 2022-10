Nachhaltigkeit im Restaurant : Das ändert sich bei Ikea im Oktober

Der schwedische Möbelkonzern Ikea führt deutschlandweit im Oktober eine Neuerung in seinen Restaurants ein. Eine Testphase in drei ausgewählten Häusern, darunter Köln und Düsseldorf, wurde laut Unternehmen erfolgreich abgeschlossen.

Das schwedische Möbelhaus führt im Oktober 2022 in all seinen 54 Einrichtungshäusern ein Mehrweg-System für Becher und Essensbehälter in seinen Restaurants ein. Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können künftig Speisen mit nach Hause nehmen.

Getestet wurde das System in einer Pilotphase, die über mehrere Monate ging, in den Ikea-Häusern in Köln-Gondorf, Düsseldorf und Ulm. Es seien dadurch 18.000 Einweg-Getränkebecher eingespart worden, berichtet der Möbelkonzern. „Das ist schon eine beachtliche Zahl und wir freuen uns, diese in Zukunft noch zu vervielfachen und damit noch mehr Lebensmittelabfälle und Einwegmüll einzusparen“, erklärte Food Managerin Tanja Schramm.