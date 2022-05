Dubiose Deals mit Schutzmasken : “Ich habe so versagt“ – Fynn Kliemann spricht in Insta-Video über eigene Fehler

Der Influencer und YouTuber Fynn Kliemann steht aktuell in der Kritik. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf Der in die Kritik geratene Influencer Fynn Kliemann hat sich auf Instagram für sein Vorgehen bei umstrittenen Maskendeals entschuldigt. Er habe sich selbst von unabhängigen Experten prüfen lassen und nun festgestellt: „Hier wird der Richtige kritisiert“.

Der Influencer und Geschäftsmann Fynn Kliemann hat ein sechsminütiges Entschuldigungsvideo auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. Darin gab Kliemann mehrere Fehler zu, die er in Verbindung mit seinen umstrittenen Schutzmasken-Deals beganngen habe.

“Ich dachte immer, die Kritik trifft hier den Falschen“, sagte Kliemann zu Beginn des Videos. Doch er habe nun zahlreiche Beweise gesammelt und sich von unabhängigen Wirtschaftsprüfern prüfen lassen und dabei festgestellt: „Hier wird der Richtige kritisiert“.

Er habe sich als größter Maskenproduzent feiern lassen, obwohl er gar keiner gewesen sei. Damit alles „schneller geht“ und möglichst viele Atemschutzmasken nach Deutschland kommen, so Kliemann weiter, habe er „Prozesse angeschoben“, ohne diese genauer zu hinterfragen oder die Qualität dahinter zu überprüfen. „Ich habe so versagt, als dieser Typ, der ich niemals sein wollte. Das tut mir Leid“, entschuldigte sich Kliemann. Auch seine Zuschauer sprach er an: „Es hat sich einfach voll gut angefühlt, von euch gemocht zu werden. Und die Warheit ist, dass ich mehr davon haben wollte. Das ist mir so peinlich“.

View this post on Instagram A post shared by Fynn Kliemann (@fimbim)

Zahlreiche Dokumente und Nachweise, die in Zusammenhang mit seinen Maskendeals stehen sollen, veröffentlichte der Influencer zudem auf seiner Webseite.

Als weiteren Schritt will Kliemann nun das Geld, das er mit seinen Masken verdient hat, an mehrere nicht staatliche Hilfsorganisation spenden. Details dazu will der Influencer aber erst in Zukunft nennen. "Ich räume jetzt alles auf und baue mich - und alles um mich herum - so um, dass so ewas nie wieder passiert", sagte der Influencer zum Ende des Videos.