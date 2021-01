Sanders „Grumpy Chic“ : Internet-Hype ebbt nicht ab - und erreicht die Promis

Berlin Der Hype um das Foto von US-Senator Bernie Sanders bei Joe Bidens Amtseinführung ebbt nicht ab. Und der Politiker beweist Humor: Sein Foto im „Grumpy chic“-Look gibt es jetzt auch auf T-Shirts zu kaufen - für einen guten Zweck.

Olivfarbener Parka, Strickhandschuhe, Brille, Mund-Nasen-Bedeckung - und fertig ist der mittlerweile weltberühmte „Grumpy chic“-Stil von US-Senator Bernie Sanders (79). Trotz aller Planung und Symbolik bei der Amtseinführung des neues US-Präsidenten Joe Biden - am Ende war es das eher pragmatische Outfit des linken Demokraten-Politikers aus dem Bundesstaat Vermont, das allen anderen in puncto Internet-Hype den Rang ablief.

Der Schnappschuss von Sanders am Tag von Bidens Amtseinführung wurde von Tausenden Usern und auch vielen Prominenten in unterschiedlichen Umgebungen im Netz gepostet. Beispielsweise veröffentlichte „Deadpool“-Darsteller Ryan Reynolds (44) eine Fotomontage des ungleichen Duos auf Instagram . Darin sitzen der Muskelmann in seinem rotschwarzen Kostüm und der Politiker mit verschränkten Armen und dicken Strickhandschuhen einträchtig auf einem Geländer nebeneinander.

Auch Schauspielerin Sarah Jessica Parker (55) platzierte Sanders in ein Gruppenfoto aus der Hit-Serie „Sex and the City“. In der Fotomontage gesellt sich der Politiker zu Parker und ihren Co-Stars Cynthia Nixon und Kristin Davis.