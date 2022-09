Platz 2: Dackel

Er gilt seit jeher als einer der beliebtesten Hunde - nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit: Der Dackel. Momentan erlebt er einen regelrechten Boom und immer mehr Deutsche schaffen sich einen Dackel an. Er ist einer der kleinsten Jagdhunde überhaupt und schafft es mit seiner Größe problemlos in jeden Fuchsbau. Daher werden die unternehmungslustigen Tiere auch Dachshunde genannt.