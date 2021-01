5. Hat die Bild-Schlagzeile über eine Nacktparty die Holländer den WM-Titel 1974 gekostet?

Wenige Tage vor dem WM-Finale 1974 in München zwischen den alles dominierenden Niederländern und Gastgeber Deutschland platzte die Bombe: „Cruyff, Sekt, nackte Mädchen und ein kaltes Bad“, titelte die „Bild“-Zeitung und versetzte damit eine gesamte Nation kollektiv in Aufruhr.

Was war geschehen? Guido Frick, ein Journalist der „Stuttgarter Nachrichten“ hatte in Münster-Hilltrup ins Luxus-WM-Quartier „Waldhotel Krautkrämer“ der Niederländer eingecheckt, indem er sich als schwäbischer Spätzlevertreter ausgegeben hatte. Just an dem Tag, als das Team mit einem Sieg gegen die DDR so gut wie im Finale stand.

Über die Einladung des Junior-Hotelchefs landete Frick inmitten einer feucht-fröhlichen Oranje-Party, bei der sich die Spieler Johan Cruyff, Rob Rensenbrink, Piet Schrijvers und Pleun Strik mit drei deutschen Damen vergnügten. Die Feier wurde alsbald in den Hotelpool verlagert, wo die ausgelassene Gesellschaft dann die Kleider von sich geworfen und nackt mit Champagner weitergefeiert haben soll. So schilderte es Frick jedenfalls in seinem Artikel fünf Tage vor dem Finale und am nächsten Tag noch einmal – in der „Bild“-Zeitung.