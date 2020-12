Madonna hat das Coronavirus vorhergesagt

Neben Bill Gates gibt es noch andere Prominente, die mit abstrusen Theorien in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel Madonna. Die Sängerin hat laut einigen Fans die Corona-Pandemie bei ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2019 vorhergesagt.

Eine Zeile ihres Songs lautete „Not everyone is coming to the future“ („Nicht jeder kommt in die Zukunft.“) Dazu traten Tänzer mit Atemschutzmasken auf, und Madonna selbst trug eine Krone – „Corona“ ist lateinische für „Krone“.