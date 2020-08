Serie „Humbug“ : Die jüdische Weltverschwörung

„Die Protokolle der Weisen von Zion“ dienen Verschwörungstheoretikern und Antisemiten bis heute als Beweis für das jüdische Streben nach der Weltherrschaft. Dabei basiert die Schrift erwiesenermaßen auf Fiktion. Wieso glauben Menschen dennoch an ihre Echtheit?

Verschwörungsmythen gegen Juden existieren seit Jahrhunderten. Schon im Mittelalter mussten die Juden als Sündenböcke für die Pest, Seuchen und allerlei Verbrechen herhalten. Sie seien Widersacher des göttlichen Plans, Wegbereiter des Antichristen und würden im Hintergrund nach der Weltherrschaft streben. Viele antisemitische Verschwörungstheorien berufen sich dabei heute noch auf ein ebenso perfides wie gefährliches Schriftstück: „Die Protokolle der Weisen von Zion“. Für Verschwörungstheoretiker und Antisemiten gelten sie als Beweis für die jüdische Weltverschwörung.

Was wird behauptet?

In den „Protokollen der Weisen von Zion“, einer je nach Ausgabe und Sprache 60 bis 80 Seiten langen Schrift, erstmals veröffentlicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wird die angebliche Rede eines anonymen jüdischen Führers wörtlich wiedergegeben. Er spricht an einem nicht genannten Ort, zu einer unbekannten Zeit im Kreise von ebenfalls nicht näher beleuchteten Gläubigen. In seiner Rede sollen die Methoden und Ziele einer jüdischen Verschwörung gegen die restliche, nicht-jüdische Welt beschrieben werden.

So würden die Juden die Weltbevölkerung durch Kriege, Revolutionen, Klassenkämpfe, Seuchen und Hungersnöte zermürben, die Wirtschaft durch ihre finanzielle Macht ruinieren und die Welt durch Liberalismus, Atheismus und Rationalismus moralisch zersetzen. In solch einer anarchischen und elenden Welt wollen die Juden angeblich ein „Reich der Vernunft“ unter ihrer Führung schaffen. Dieses Reich würde die jüdische Elite als zentralistische und patriarchalische Diktatur führen, in der die restliche, nicht-jüdische Masse durch staatliche Kontrolle und Manipulation beherrscht wird.

Woher kommt der Humbug?

Bis heute ist der genaue Ursprung dieser Hetzschrift nicht abschließend geklärt. Auch der Verfasser ist unbekannt. Erstmals veröffentlicht wurden die Protokolle 1903 in einer rechtsextremen russischen Zeitung unter dem Titel „Programm der Eroberung der Welt durch die Juden“. Die jahrzehntelang verbreitete Ansicht, die Schrift komme aus den Händen der Ochrana, der Geheimpolizei des zaristischen Russlands, ist zwar nicht haltbar. Das zeigen die Studien von Michael Hagemeister, Historiker am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum, der jahrelang auf dem Gebiet geforscht hat. Woher die Protokolle aber stammen und wer sie verfasst hat, ist weiterhin nicht geklärt.

Als Hauptquelle für das aus fiktiven literarischen Schriften stammende Pamphlet dient ein Werk des französischen Anwalts Maurice Joly (1864), das sich allerdings nicht auf Juden, sondern auf Jesuiten bezieht. Hinzu kommen als Textgrundlagen Passagen aus der „Rede des Rabbiners“ – ein Kapitel des Romans „Biarritz“ von Hermann Goedsches (1868) – und weitere französische und russische literarische Schriften des 19. Jahrhunderts.

Wie verbreitet ist der Humbug?

Die in der Öffentlichkeit zuvor wenig beachteten Protokolle gewannen nach dem Weltkriegsende 1918 in Russland rasch an Popularität und Bekanntheit. Die Schrift diente in der Nachkriegszeit als einfache Begründung für wirtschaftliche Krisen und soziale Unruhen. Die Schuldzuweisung an die Juden, die angeblich nach der Weltherrschaft strebten, war die einfachste Erklärung für die Geschehnisse auf der Welt. Populär wurden sie zunächst in Russland und verbreiteten sich dann über Westeuropa bis in die USA.

So wurden die Protokolle auch von den Nationalsozialisten verwendet: Hitler bezog sich bereits 1925 in „Mein Kampf“ und später in einigen Reden auf die Schrift. Nach 1939 wurden die Protokolle in Deutschland aber nicht mehr aufgelegt, da selbst viele Nazis nicht an ihre Echtheit glaubten und sie möglicherweise zu viele Parallelen zu eigenen Praktiken und Zielen aufzeigten. Bereits 1955 schrieb die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt: „Die Nazis begannen mit der ideologischen Fiktion einer Weltverschwörung und organisierten sich mehr oder weniger bewusst nach dem Modell der fiktiven Geheimgesellschaft der Weisen von Zion.“

Dennoch sind die Protokolle bis heute millionenfach in unterschiedlichster Ausführung und zahlreichen Sprachen verkauft und verbreitet worden. Auch im Internet sind sie leicht zu finden und frei erhältlich. Obwohl bereits in den 20er-Jahren belegt werden konnte, dass es sich um eine Zusammenstellung aus anderen Texten handelt, werden die Protokolle heute noch für antisemitische Propaganda genutzt: von den amerikanischen Gruppierungen „Jew-Watchers“ und „White Aryans“, den russisch-nationalpatriotischen Ideologen, der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Holocaustleugnern, den esoterischen „New Age“-Anhängern, von evangelischen Fundamentalisten.

Was sagen die Experten?

Über die Entstehung als fiktive Geschichte besteht in der Forschung kein Zweifel. So schrieb schon der amerikanische Literaturwissenschaftler Jeffrey L Sammons 1998: „Die Protokolle sind eine glatte Erfindung, eine Fiktion. Man könnte meinen, jeder halbwegs unvoreingenommene Leser würde das Unseriöse des Textes auf den ersten Blick bemerken.“ Auch Historiker Hagemeister hat sich über zehn Jahre mit dem Ursprung und der Rezeptionsgeschichte der Protokolle beschäftigt. „Obwohl wir den genauen Ursprung nicht kennen, können wir sicher sagen, dass diese Schrift nicht echt ist und es sich um Fiktion handelt. Es gibt weder die Weisen von Zion noch eine jüdische Weltverschwörung“, sagt Hagemeister und betont, dass man deshalb auch von einer rein ausgedachten und fiktiven Schrift sprechen sollte – nicht etwa von einer Fälschung. „Eine Fälschung würde ja voraussetzen, dass es ein Original gibt.“ Aber warum haben die Protokolle bis heute eine solche Wirkung?

„Wie alle Verschwörungstheorien befriedigt auch diese das Bedürfnis nach Erklärungen komplexer Fragen. Wer steckt hinter Bedrohungen und Gefahren? Wer hat das initiiert? Wer hat ein Interesse daran?“, erklärt Hagemeister. Dabei reiche die bloße Existenz der Protokolle als Plan einer angeblichen Weltverschwörung, um diese Verschwörungstheorie am Leben zu erhalten. „Ich bin sicher, dass viele, die an diese jüdische Weltverschwörung glauben, die Protokolle gar nicht gelesen haben. Das ist ein schwieriger, teilweise widersprüchlicher Text, der mühsam zu lesen ist. Die bloße Existenz der Protokolle genügt, um die Juden als Feinde auszumachen.“