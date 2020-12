Von Scrooge zu Verschwörungstheorien : Humbug-Tag für Weihnachtsmuffel

Geizhals Ebenezer Scrooge in einer Szene des Animationsfilms „Disney’s Eine Weihnachtsgeschichte“. Foto: AP/Anonymous

Düsseldorf/Nordpol Eine berühmte Figur von Charles Dickens hielt Weihnachten für Humbug – eine berechtigte Annahme? Wir blicken zum Humbug-Tag auf unbekannte und witzige Verschwörungstheorien. Weihnachtsmann inklusive.

Am 21. Dezember ist Humbug-Tag – einer von vielen Aktions- und Gedenktagen in jedem Jahr. In diesem Fall geht es um Weihnachtsfrust und Weihnachtsstress. Erfunden haben den Tag Ruth und Thomas Roy. Der Name ist angelehnt an Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“, der Weihnachten für Humbug hält – eine Geld- und Zeitverschwendung. Der Aktionstag soll all denen, die von Weihnachten gestresst oder genervt sind, Gelegenheit geben, ihren inneren Scrooge oder Grinch herauszulassen.

Ob Weihnachten tatsächlich Humbug ist, können wir im Rahmen unserer „Humbug“-Serie nicht klären. Da kommt es ganz auf den Einzelnen an. Möglich ist, dass es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zumindest nicht so sehr eine „Konsumschlacht“ wird, als die viele Kritiker das Fest in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und der Kern der Weihnacht – als Fest der Liebe – ist wohl gerade in diesem Jahr alles andere als Humbug, sondern viel eher eine wichtige Botschaft.