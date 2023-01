Kriminalitäts-Index Das sind die 25 gefährlichsten Städte der Welt

Unter den 25 gefährlichsten Städten befinden sich überwiegend südamerikanische Länder, mit sechs Städten ist das Land Brasilien am häufigsten vertreten. Dicht gefolgt von Südafrika, hier befinden sich fünf Städte unter den gefährlichsten 25. Doch auch vier Städte in den USA finden ihren Weg in das Ranking.