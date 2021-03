Investor bei „Höhle der Löwen“ : Das müssen sie über Georg Kofler wissen

Düsseldorf Am 22. März 2021 startet die neunte Staffel der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Auch Dr. Georg Kofler gehört erneut zum Team der Investoren. Wir stellen den Geschäftsmann vor.

Wer ist Georg Kofler?

Georg Kofler ist ein deutscher Manager und Unternehmer. Das Licht der Welt erblickte der erfolgreiche Investor am 26. April 1957 in Bruneck im italienischen Tirol. Ab 1976 studierte er Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien. 1983 promovierte er dann zum Dr. phil. und war danach Assistent des ORF-Intendanten Gerd Bacher. Bekanntheit erlangte Kofler vor allem durch seine Beteiligung an diversen Medienkonzernen. Der 63 Jahre alte Kofler leitete von 1988 bis 2000 den Fernsehsender ProSieben. Von 2000 bis 2002 war er CEO und Aktionär der H.O.T. NETWORKS AG, die europaweit Teleshopping entwickelte. Als feste Größe im TV-Business übernahm er dann 2002 die Geschäftsführung des Pay-TV Unternehmens Premiere und rettete es vor der Insolvenz. 2005 führte er den Sender dann erfolgreich an die Börse. 2007 verließ Kofler das Unternehmen und zog sich aus dem TV-Geschäft zurück. Seit 2016 ist der Unternehmer im Social-Media Markt aktiv, allen voran als Hauptaktionär der SOCIAL CHAIN GROUP. Ein internationales Social-Media Unternehmen, das die Felder Social Publishing, Social Marketing und ECommerce abdeckt.