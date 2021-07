Mobilfunk-Hilfe, Stromgutscheine, Freistellungen : Wie NRW-Unternehmen den Flutopfern helfen

Düsseldorf Im Tagebau Inden wurde ein RWE-Mitarbeiter vom Wasser mitgerissen. Viele Haushalte sind in der Eifel ohne Strom. NRW-Unternehmen wie RWE, Eon, Vodafone und Henkel helfen mit praktischen Maßnahmen.

Die Flutkatastrophe trifft auch die Wirtschaft in NRW. Zugleich starten viele Unternehmen Hilfsaktionen. Beim Stromerzeuger RWE kann das Kraftwerk Weisweiler nur noch mit reduzierter Kraft laufen. RWE schätzt den Schaden auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Am Donnerstag überspülte der Fluss Inde bei Lamersdorf einen Deich und lief in den Tagebau Inden, wo die Braunkohle für Weisweiler abgebaut wird. In der Grube war ein 58-jähriger Raupenführer vom Wasser mitgerissen worden. Es gebe keine Hoffnung mehr, ihn noch lebend zu finden, teilte RWE mit. Der Konzern rechnet damit, erst Ende der Woche wieder Braunkohle abbauen zu können.