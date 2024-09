Jahrhunderthochwasser Teile von Tschechien, Polen und Österreich stehen unter Wasser

In Ostsachsen müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen weiter auf steigende Pegelstände an den Flüssen einstellen. In Dresden stieg der Wasserstand der Elbe am frühen Abend nach Angaben der Stadt auf 5,01 Meter (Stand: 18.00 Uhr). Alarmstufe 2 wurde ausgerufen. Voraussichtlich wird am Montagnachmittag der Richtwert der Alarmstufe 3 (6,00 Meter) erreicht. Zum Vergleich: Der Normalstand der Elbe beträgt am Dresdner Pegel rund 2 Meter, beim Jahrhunderthochwasser 2002 waren es am Höhepunkt 9,40 Meter.