Forscher zum Klimawandel : Gibt es mehr Gewalt bei Hitzewellen?

Berlin Mögliche Zusammenhänge zwischen Hitzewellen und Gewalt sind in Deutschland aus Sicht eines Experten weitgehend unerforscht. Manche Experten gehen auch von einer höheren Kriminalität aus.

Der Klimafaktor sei hierzulande bislang eher belächelt worden, sagte der Konfliktforscher Andreas Zick von der Universität Bielefeld. Er rechne allerdings mit wachsendem Interesse an dem Thema, da der Klimawandel und Hitzewellen auch hier mehr ins Blickfeld rückten. „Wahrscheinlich werden wir in Zukunft mehr Daten sehen, weil wir erst jetzt feststellen, dass diese Faktoren eine Rolle spielen.“

Vor allem in den USA beschäftigen sich Wissenschaftler seit Jahrzehnten mit dem Einfluss von Hitze auf Aggression und Gewalt. „Es gab historisch diesen langen heißen Sommer in den USA, wo auf einmal die Zahl der Tötungsdelikte und so weiter angestiegen ist“, erklärt Zick.