Die Hitzewelle hat Europa fest im Griff: zahlreiche Brände, vor allem in Südeuropa, Tausende Hitzetote in Portugal. In Teilen Großbritanniens ist der Bahnverkehr lahmgelegt worden, das Land hat die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Doch auch Deutschland leidet weiter unter der großen Hitze. Ein Überblick in Bildern von Norden nach Süden.

Großbritannien hat laut der Wetterdaten am 19. Juli 2022 den heißesten Tag seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Spitzenreiter war das Dorf Coningsby in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire mit 40,3 Grad. Der bisherige Temperaturrekord in Großbritannien lag bei 38,7 Grad und wurde 2019 in Cambridge erfasst.

Um die Hitzewelle erträglicher zu machen, trägt ein Büroangestellter einen großen Ventilator durch Westminster in London.