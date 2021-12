Kinder wünschen sich Gesundheit oder Schulbesuch : Weihnachtspostamt hat bereits 2300 Briefe beantwortet

Himmelsberg Gesundheit und gemütliche Stunden zu Weihnachten – die Pandemie hat auch auf so manchem Wunschzettel seine Spuren hinterlassen. Das Weihnachtspostamt in Himmelsberg arbeitet derzeit im Akkord, um alles zu beantworten.

Ob Lego-Spielzeug, ein getrocknetes Schweinsohr für den Rauhaardackel oder ein Spaziergang mit dem Weihnachtsmann: Das Weihnachtspostamt im thüringischen Himmelsberg erreichen in der Adventszeit täglich an die 200 Briefe. „Die Wunschzettel sind sehr unterschiedlich gestaltet und manche Kinder wissen schon ganz genau, was sie wollen“, sagte Manuela Verges vom zuständigen Heimatverein in Himmelsberg.