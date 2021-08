Nach „Auseinandersetzung“ : Polizei erschießt Mann bei Einsatz in Groß-Gerau

Groß-Gerau Mehrere Notrufe alarmierten die Polizei am Abend im Norden der hessischen Kreisstadt. Bei einer Festnahme fielen Schüsse.

In Hessen endete am Abend ein Polizeieinsatz tödlich. Polizisten haben in Groß-Gerau nach einer Auseinandersetzung einen Mann erschossen. Gegen 21 Uhr waren am Dienstagabend mehrere Notrufe im nördlichen Teil der Stadt eingegangen. Die Polizei rückte daraufhin zur Reichenbergerstraße nach Groß-Gerau zwischen Darmastadt und Mainz aus.