Herzinfarkt-Patientinnen sterben bei Behandlung durch Frauen seltener

Tampa, Florida Eine Studie anhand von hunderttausenden Fällen in Florida hat ergeben, dass männliche Ärzte, vor allem solche mit noch wenig Erfahrung, offenbar ein Problem damit haben, Frauen zu behandeln - mit dramatischen Folgen.

Wer als Frau einen Herzinfarkt erleidet und von einer Ärztin behandelt wird, hat einer Studie zufolge höhere Überlebenschancen, als wenn der Arzt ein Mann ist. "Es gab einen bedeutenden und positiven Effekt" bei der Überlebensrate, hieß es am Montag in der im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlichten Studie.