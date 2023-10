Herbstferien Autobahn-Staus am Wochenende – welche Strecken betroffen sind

Freitag: Der ACE rechnet auf den Autobahnen und rund um die Ballungsräume bis in den Abend hinein mit zuweilen langen Staus. Das gilt speziell für den Großraum Berlin wegen des Ferienbeginns in der Hauptstadt und in Brandenburg. Auch Hessen und das Saarland starten in die Herbstferien. Die Hauptverkehrszeiten am Freitag sind zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, dann droht die größte Staugefahr.

Samstag: Viel ist los auf den Fernstrecken in Richtung Alpen und Mittelmeer sowie auf den Strecken zu den heimischen Urlaubsgebieten, darunter zu den Küsten von Nord- und Ostsee.

Sonntag: Wenn das Herbstwetter mitspielt, dürften laut ACE auch viele Tagesausflügler auf die Autobahnen und Nebenstrecken drängen. Auf den Fernstraßen ist speziell am Nachmittag mit mehr Heimreiseverkehr zu rechnen.Die Verkehrsclubs rechnen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staugefahr in den Großräumen Berlin, Hamburg, Stuttgart und München, auf den Fernstraßen von und zu Nord- und Ostsee sowie auf den folgenden Routen (in beiden Richtungen):