Wie Britney Spears und Madonna: Helene Fischer ist mit neuem Partner in guter Gesellschaft

Helene Fischer ist mit neuem Partner in guter Gesellschaft

Düsseldorf Schlagerstar Helene Fischer hat einen neuen Partner — es soll einer ihrer Tänzer sein. Damit wäre die Sängerin in guter Gesellschaft. Schon andere große Popstars wie Britney Spears oder Madonna haben sich in ihre Backgroundtänzer verliebt.

Dass sich Liebespaare bei der Arbeit finden, ist keine Seltenheit. Immerhin verbringt man mit den Kollegen eine Menge Zeit. Auch Sängerin Helene Fischer (34) hat nach der überraschenden Trennung von Florian Silbereisen (37) ihren neuen Partner wohl durch den Job kennengelernt. Er soll sie als Tän­zer und ­Akro­bat bei ih­rer Tour­nee be­glei­tet ha­ben. Die Sängerin wäre damit nicht die erste Künstlerin, die sich in einen weniger bekannten Tanz-Kollegen verliebt. Bei Facebook gab die 34-Jährige am Mittwoch bekannt, schon länger von Silbereisen getrennt zu sein und einen neuen Partner zu haben.

„Die Helene Fischer Show“ wird am 25. Dezember um 20.15 im ZDF übertragen. Gäste sind unteranderem Eros Ramazotti, Maite Kelly und Schauspieler Florian David Fitz. Es ist die 7. Show der Künstlerin zu Weihnachten und dauert etwa 180 Minuten. Sie wurde vor 10.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Messehalle aufgezeichnet.

Sängerin Britney Spears (37) beispielsweise verliebte sich in einen ihren Backgroundtänzer, Kevin Federline (40), den sie 2004 heiratete. Sie haben zwei Söhne. Die Ehe wurde 2007 allerdings wieder geschieden. Auch die beiden Pop-Stars Christina Aguilera (38) und Madonna (60) hatten bereits Beziehungen zu Tänzern aus ihren Shows. Aguilera war von 2000 bis 2001 mit Jorge Santos liiert. Madonna war 2013 für kurze Zeit mit dem 30 Jahre jüngeren Brahim Zaibat zusammen.

Die Beziehungen zwischen prominenten Frauen und ihren Tänzern sind aber nicht per se zum Scheitern verurteilt. Die britische Sängerin Leona Lewis (33) hat sich kürzlich mit ihrem langjährigen Freund Dennis Jauch verlobt. Gefunkt hat es zwischen ihnen auf einer Tour von 2010, als der deutschstämmige Background-Tänzer die englische X-Faktor-Gewinnerin von 2006 begleitete.

Auch Schauspielerin Natalie Portman (37) ist immer noch glücklich vergeben. Der Balletttänzer Benjamin Millepied (41) trainierte sie für ihre Rolle in dem Film „Black Swan“. Seit 2012 sind sie verheiratet. Nach ihrem gemeinsamen Sohn kam 2017 ihre Tochter zur Welt.

In Deutschland brodelt auch regelmäßig die Gerüchteküche um Liebschaften zwischen berühmten Frauen und Profi-Tänzern. Etwa bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“, bei der Stars mit professionellen Tänzern Choreographien einstudieren. Ein Paar hat die Sendung garantiert hervorgebracht: Die Moderatorin und ehemalige Teilnehmerin bei „Germany’s next Topmodel“, Rebecca Mir (26), tanzte 2012 zusammen mit dem Tänzer Massimo Sinató in der fünften Staffel. Seitdem sind die beiden ein Paar und gaben sich 2015 das Ja-Wort.