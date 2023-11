Rekord Heißester Oktober weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Während Teile der USA und Mexiko unter extremer Dürre litten, erlebten große Teile des Planeten deutlich feuchtere Wetterbedingungen als üblich, häufig verbunden mit Unwettern, wie der Klimawandeldienst von Copernicus (C3S) am Mittwoch erklärte. Demnach war der vergangene Monat durchschnittlich 1,7 Grad wärmer als geschätzt vor Beginn der Industrialisierung. An der Meeresoberfläche wurden dabei so hohe Temperaturen gemessen wie noch nie in einem Oktober.