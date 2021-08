Unwetter in Ostfriesland und Österreich : Sturm deckt im Norden Häuser ab - Suche nach Vermissten in Bayern

Feuerwehrleute und Helfer sichten im ostfriesischen Berumerfehn das Dach eines beschädigten Hauses. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Aurich/Wien Die Sturmböen beschädigten 50 Gebäude und rissen Dachfirste ab. Die Feuerwehr in Ostfriesland spricht von einem „Tornado-ähnlichen“ Unwetter. In Österreich sorgte Starkregen für Überflutungen. An der Höllenklamm wird weiter nach zwei Vermissten gesucht.

Ein heftiger Sturm hat in einer Gemeinde in Ostfriesland eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. In Großheide im Kreis Aurich wurden am Abend nach Angaben der Feuerwehr rund 50 Häuser durch den Sturm - möglicherweise ein Tornado - beschädigt. Fünf Häuser seien vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde durch das Unwetter niemand, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreis waren im Einsatz. Betroffen sind außer Großheide auch die Orte Ostermoordorf, Westermoordorf und Berumerfehn.

Rettungskräfte hatten Mühe, Straßen zu räumen, um zu den Einsatzorten zu gelangen. Der Sturm hatte Dächer abgedeckt, ganze Dachfirste weggerissen und Fahrzeuge umgeworfen. Auch einzelne Gas-, Wasser-, und Stromleitungen wurden durch umgestürzte Bäume beschädigt. Das genaue Ausmaß der Schäden und die Zahl der Einsätze blieb zunächst unklar.

„Es war ein blankes Chaos, das beseitigt werden musste“, sagte Kreisfeuerwehrsprecher, Manuel Goldenstein, am frühen Morgen und sprach von einem „Tornado-ähnlichen“ Unwetter, das es so noch nie im Kreis gegeben habe. Ob es sich tatsächlich um einen Tornado handelte, war zunächst aber nicht klar. Ein Sprecher des Deutsche Wetterdienstes (DWD) sagte, die Einstufung werde noch geprüft. Die Wetterseite Tornadoliste.de stufte den Sturm bereits als Tornado ein.

In Teilen von Österreich hat unterdessen eine Gewitterfront mit Starkregen und Hagel erneut für Hangrutschungen, verschlammte Straßen und Überflutungen gesorgt. In mehreren Bundesländern war die Feuerwehr im Einsatz, um Keller leer zu pumpen und Bäume von den Straßen zu entfernen. Der Katastrophenschutz forderte die Bürger in den Überflutungsgebieten im Salzburger Land auf, in den oberen Stockwerken zu bleiben und äußerst vorsichtig zu sein. Wie der Energieversorger Salzburg AG informierte, kam es wegen der heftigen Gewitter zu Stromausfällen, von denen zeitweise rund 600 Haushalte betroffen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die Unwetterniemand verletzt.

In der bayrischen Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze hatte am Montag eine gewaltige Flutwelle mehrere Menschen mit sich gerissen. Helfer konnten bisher acht Menschen retten - zwei weitere wurden am Abend noch vermisst.Die Suche nach den Beiden Vermissten soll, so ein Polizeisprecher am Morgen, am Dienstag weitergehen.

Die beiden noch vermissten Menschen hatten nach Auskunft des Polizeisprechers auf einer Holzbrücke über dem wild tosenden Hammersbach in der Klamm gestanden - der Beamten bezog sich bei seiner Auskunft auf Augenzeugen. Die Brücke sei demnach von der Flutwelle weggerissen worden.

(juju/dpa)