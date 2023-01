Nach dem Tod von Lisa-Marie Kellermayr Ermittlungen wegen Hassmails an Impfärztin wurden eingestellt

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren wegen Hassmails an die österreichische Impfärztin Lisa-Marie Kellermayr eingestellt. Es sei nicht gelungen, die beiden Berliner zu identifizieren, die die Mails versandt haben sollen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag in Berlin mit. Trotz mehrere Monate dauernder intensiver Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin und des Landeskriminalamtes habe das Verfahren am 12. Januar eingestellt werden müssen.