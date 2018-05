Harry und Meghan - angeblich Flitterwochen in Afrika

Windsor Nach der Traumhochzeit auf Schloss Windsor erfüllen Prinz Harry und Meghan sofort öffentliche Verpflichtungen. Heute nehmen sie im Buckingham-Palast an einer Benefiz-Veranstaltung teil. Danach sollen angeblich die Flitterwochen anstehen - möglicherweise in Afrika.

Rundum perfekt - so verlief am Samstag die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle, nun Herzogin von Sussex. Eine Hochzeit, die Tradition und Moderne vereinte und den Wandel des britischen Königshauses hin zu mehr Offenheit demonstrierte. Der afroamerikanische Bischof Michael Curry von der US-Episkopalkirche feierte in einer feurigen Predigt die Macht der Liebe, zitierte Martin Luther King und sprach sich gegen Hass und Rassismus aus. Ein Gospelchor sang "Stand By Me", das frisch getraute Paar stieg am Abend von der Kutsche in ein elektrisch betriebenes Cabrio um. Die Sonne schien, die illustren Gäste von den Clooneys über die Beckhams bis zu Elton John waren gut gelaunt, auch 1200 engagierte Bürger durften im Schlosshof mit dabei sein. Hunderttausend Besucher, viele zu Tränen gerührt, standen an den Straßen, Abermillionen Menschen weltweit verfolgten die Hochzeit über das Fernsehen. Mehr geht nicht.