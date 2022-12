Brasilien-Tournee Van mit Equipment von Harry Styles mutmaßlich in Brasilien geraubt

Ein Van, der mit Equipment für ein Konzert des britischen Sängers Harry Styles beladen gewesen sein soll, ist in Brasilien geraubt worden. Die militarisierte Polizei sei von dem Fahrer des Vans alarmiert worden, teilte die Behörde am Freitag mit. Er sei von drei Männern, unter ihnen zwei Bewaffnete, auf einer Bundesstraße in Campina Grande do Sul im Großraum von Curitiba überwältigt worden. Die Polizei berichtete, dass nach Aussagen des Fahrers in dem geraubten Fahrzeug Equipment für das Konzert von Harry Styles war.