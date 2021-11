Spezialsendung zum Jubiläum : Harry-Potter-Stars feiern 20. Jahrestag mit Retrospektive

2001 feierten Rupert Grint (rechts), J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson die Weltpremiere des ersten Harry-Potter-Films in London. Foto: dpa/William Conran

Los Angeles „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ soll ab dem 1. Januar 2022 beim Streamingdienst HBO zu sehen sein. Es gibt Interviews, Talkrunden und Ausschnitte von den Dreharbeiten.

20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Films der Harry-Potter-Reihe, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, schauen die beteiligten Stars in einer Retrospektive auf den Fantasy-Kult zurück. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Regisseur Chris Columbus und weitere Stars der achtteiligen Reihe wollten das Jubiläum mit der Spezialsendung „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ feiern, teilte der US-Streamingdienst HBO Max am Dienstag mit.