Bahlsen-Erbin verlässt Familienunternehmen : „Das ist alles, was ich je geliebt habe!“

Verena Bahlsen verkündete auf LinkedIn ihren Austritt aus dem Familienunternehmen (Archivbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hannover In einem ausführlichen Text auf der Job-Platform LinkedIn verkündete die Bahlsen-Erbin ihren Austritt aus dem Kekskonzern. Auch persönliche Gründe nennt die 29-Jährige.

Verena Bahlsen, die Urenkelin des Bahlsen-Gründers Hermann Bahlsen, verlässt nach eigenen Aussagen das Familienunternehmen. In dem Abschiedstext schrieb Bahlsen, die seit 2018 aktive Gesellschafterin im Konzern tätig ist, sie gehe „aus persönlichen Gründen.“

Verena Bahlsen, die im Unternehmen bislang den Posten als „Chief Mission Officer“ bekleidet, erklärt weiter, die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen habe ihr „Leben verändert.“

„Wir hatten einige dumme Ideen zusammen, aber auch einige großartige. Wir hatten einige bewegende Heureka-Momente, und wir hatten einige Enttäuschungen. Ich finde es sehr beeindruckend, dass wir innerhalb von zwei Jahren drei große Markenrelaunches durchgestanden haben.(...ich) weiß, wie viel Arbeit in jeder Marke steckt, und ich empfinde Stolz und Freude darüber, wie schön das Ergebnis ist.“

Sie habe allerdings auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen gehabt, schreibt Bahlsen in dem auf Englisch verfassten Text: „Ich habe mit unserem CEO in einem deutschen Weizenfeld gestanden und eine Panikattacke gehabt. Ich habe in vielen Meetings geweint. Ich war manchmal unfreundlich oder ungeduldig, habe Leute unterbrochen, wenn ich hätte zuhören sollen, oder war kalt und hart, wenn ich hätte weich bleiben sollen.“ Es sei ihr oft peinlich gewesen, wenn ihre Mitarbeitenden sie in „Momenten der Angst, der Überforderung oder der Unsicherheit gesehen haben.“ Trotzdem glaube sie, dass diese „beschissenen Momente“ zu einer Vertiefung der Beziehungen zu ihren Kolleginnen und Kollegen geführt hätten, die sonst nicht passiert wäre.

Ihre Mitarbeitenden hätten ihr„ Raum gegeben für mein Ringen um Authentizität in dieser Rolle. Ihr habt mich unterstützt. Es ist schwer, meine Dankbarkeit euch gegenüber angemessen auszudrücken. Ihr habt mich so viel gelehrt. Ich danke euch.“

Verena Bahlsen hatte 2019 durch umstrittene Aussagen über die Rolle des Unternehmens in der NS-Zeit massive Kritik auf sich gezogen.

Neuer Chef des in Hannover ansässigen Unternehmens soll ab 1. Januar 2023 Alexander Kühnen werden, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Carl Kühne KG in Hamburg, teilte Bahlsen Ende Oktober mit. Der 51-jährige Kühnen war unter anderem viele Jahre im In- und Ausland für Unilever tätig, verantwortete dort unter anderem Führungsrollen im Vertrieb und Marketing. Werner M. Bahlsen, Vorsitzender des Verwaltungsrates, sagte, mit Kühnen solle „die Neuausrichtung des Unternehmens in einem herausfordernden Umfeld“ gestaltet werden.

Dass Verena Bahlsen der Abschied aus dem Familienunternehmen nicht nur leicht fällt, klingt in ihrer Nachricht auch durch. „Es (ist) für mich persönlich eine Veränderung von tektonischem Ausmaß. Das ist alles, was ich je geliebt habe! Mein Identitätsgefühl ist so eng mit Bahlsen, mit meinem Erbe und mit diesen Marken verwoben. Ich bin also neugierig (und nervös), wer ich darüber hinaus sein werde.“

Was sie als nächstes machen wolle, wisse die 29-Jährige laut ihres Posts noch nicht. Sie wisse, dass sie Marken liebe, wolle mehr darüber lernen. Aber auch wolle sie lernen, „wie man schreibt, und zwar richtig.“ Auch ein Praktikum beim Film schwebe ihr vor.

Ihr Vater, Werner M. Bahlsen, erklärte laut dpa: „Wir als Familie und der Verwaltungsrat danken Verena, dass sie mit ihrem tiefen Verständnis für die Veränderungen der globalen Märkte und ihrem Einfühlungsvermögen für die Marken geholfen hat, unsere Key Assets zu neuem Glanz zu verhelfen.“

Ihren Post schließt Verena Bahlsen mit einem Augenzwinkern: „Wenn also jemand einen Job für mich hat, bitte melden.“ Sie wünsche sich allerdings ein wenig Zeit, um zu Surfen, am Strand zu sitzen und „skandalös unproduktiv zu sein“.

(Mit Material der dpa)