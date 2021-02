Am Handy der Mutter gezockt : Siebenjähriger verspielt mehr als 2700 Euro

Hannover Der Frau aus Niedersachsen wurde zum Verhängnis, dass sie ihre Kreditkarte hinterlegt hatte. Die Verbraucherzentrale machte jetzt auf den Fall aufmerksam und erklärte, wieso der Großteil des Geldes zurückgezahlt wurde.

Viele Kinder spielen an den Handys ihrer Eltern. Eine böse Überraschung erlebte jetzt die Mutter eines Siebenjährigen aus Nidersachsen. Der Junge nahm bei einem Spiel In-App-Käufe in Höhe von insgesamt 2753,91 Euro vor. Seine Mutter hatte ihm zwar erlaubt, das bunte Online-Game zu spielen und dabei über eine Gutscheinkarte kleinere Summen auszugeben. Die Frau hatte aber nicht mehr in Erinnerung, dass zudem ihre eigene Kreditkarte hinterlegt war. Ihr Sohn spielte dann heimlich weiter, wie es am Monat in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale Niedersachsen mit Sitz in Hannover heißt.