Umweltkrimi TV-Drama aus Habecks Feder – „Die Flut – Tod am Deich“

Denn Wienke will wissen, wer sie ist und woher sie kommt - „Ich träum' davon. Fast jede Nacht“. Sie gerät dann an meist schweigsame, feindselige Einheimische. Auf dem Hof ihrer Eltern haust Ex-Bürgermeister Ole Peters (Sascha Alexander Gersak, „Spreewaldkrimi“), alter Gegner ihres Vaters. Peters hatte den technischen Fortschritt am Pumpwerk verhindert. Seine Tochter Ann-Grethe (Janina Stopper) ist Tierärztin, hegt und pflegt ihren alten Schimmel – ist aber auch zu Ungutem fähig. „Keiner will Euch hier“, blafft sie Wienke und Iven an.