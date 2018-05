Hamburg stellt erste Dieselfahrbverbote scharf

Maßnahme zur Luftverbesserung : Erste Dieselfahrverbote in Hamburg in Kraft

Seit Mitternacht in Kraft: Das Fahrverbot für Lastwagen mit Diesel-Motor bis Euro 5 auf der Stresemannstraße in Hamburg-Altona Foto: dpa/Bodo Marks

Hamburg Die bundesweit ersten Dieselfahrverbote sind in der Nacht in Hamburg in Kraft getreten. Auf zwei besonders belasteten Abschnitten in Altona sind nur noch Fahrzeuge mit der neueren Abgasnorm Euro 6 erlaubt.

Seit Mitternacht gelten auf zwei Straßenabschnitten im Bezirk Altona Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge, die nicht die aktuelle Euro-Norm 6 erfüllen.

Die Hansestadt folgt damit einem im vergangenen Jahr beschlossenen Luftreinhalteplan, der die Stickoxidbelastung reduzieren soll. Hamburg macht als erste Stadt in Deutschland von dieser Möglichkeit Gebrauch, nachdem das Bundesverwaltungsgericht solche Maßnahmen zur Luftverbesserung im Februar in Grundsatzurteilen für prinzipiell zulässig erklärt hatte.

Die Beschränkungen gelten nur auf kurzen Streckenabschnitten:Ein 580 Meter langer Streckenabschnitt der Max-Brauer-Allee wird für ältere Diesel-Pkw und -Lkw gesperrt. Auf der Stresemannstraße sind auf insgesamt 1,6 Kilometern nur Lkw vom Fahrverbot betroffen. Außerdem gibt es zahlreiche Ausnahmen für Anwohner und Anlieger.

Die Stadt hatte in den vergangenen Wochen mehr als 100 Verbots- und Umleitungsschilder aufgestellt. Diese waren mit roten Plastikbalken bedeckt, ehe das Fahrverbot in der Nacht scharf gestellt wurde. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wird die Fahrverbote am Vormittag offiziell in Kraft setzen. Die Polizei soll zunächst über die Einschränkungen informieren und den Verkehr stichprobenartig kontrollieren. Nach einer Übergangszeit werden bei Verstößen Bußgelder von 25 Euro für Pkw und 75 Euro für Lkw fällig.

(juju/dpa/reu)