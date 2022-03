Zusammenstoß an Ampel : 20 Kinder bei Auffahrunfall in Halle verletzt

20 Kinder bei Auffahrunfall in Halle verletzt

Zusammenstoß an Ampel

Halle Der Bus mit den Schülern sei mit einem Fahrschulwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder hätten überwiegend leichte Verletzungen davongetragen.

