Tragischer Fund in Hagen : 38-Jährige tot in Wohnung gefunden - Ex-Partner festgenommen

Hagen Auf der Suche nach einem 24-Jährigen Straftäter hat die Polizei in Hagen in eine Wohnung geöffnet. Dort fanden die Einsatzkräfte die Leiche einer Frau.

Die Polizei hat in einer Wohnung in Hagen die Leiche einer 38 Jahre alten Frau gefunden. Die Beamten hatten auf der Suche nach einem Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde am Montag die Wohnung in der Hagener Hördenstraße geöffnet, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Nach einer Fahndung wurde der Mann schließlich am Dienstagabend in einer Wohnung in Iserlohn von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen.