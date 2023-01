Bei Hagen 21-jähriger Mann fährt volltrunken über die Autobahn

Der in Bonn wohnende Mann war so stark betrunken, dass er nicht in der Lage war, einen Alkoholtest zu absolvieren. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Aufgrund seiner Orientierungs- und Hilflosigkeit wurde er zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das Auto wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gegen ihn vorgelegt.