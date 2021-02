Gute-Nachrichten-Ticker : 21-jährige Britin überquert als jüngste Frau allein den Atlantik

In Schweden fliegt ein Mann mit Propeller durch die Luft



Über einem kleinen schwedischen Dorf fliegt Dennis Karlsson. Er hängt an einem Gleitschirm und hat auf dem Rücken einen Propeller. Sein Gleitschirm sieht aus wie ein in die Breite gezogener Fallschirm. Mit ihm hält sich Dennis Karlsson in der Luft. Der Propeller sorgt dafür, dass er vorankommt.

Ein Karlsson, der mit einem Propeller durch die Luft fliegt? Das erinnert viele Menschen an ein Buch von Astrid Lindgren: „Karlsson vom Dach“. An den Vergleich habe er sich gewöhnt, sagt Dennis Karlsson laut dpa. „Man heißt Karlsson und hat einen Propeller auf dem Rücken. Damit muss ich wohl leben.“

In Astrid Lindgrens Buch lebt Karlsson übrigens auf dem Dach eines Hauses. Er freundet sich dort mit dem schüchternen Jungen Lillebror an.