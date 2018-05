Rust: Großbrand im größten Freizeitpark

Rust Im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg brach am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Rund 500 Einsatzkräfte waren nötig, um den Brand zu löschen. Sieben Feuerwehrleute wurden verletzt.

Bei dem Brand im Europa-Park Rust ist nach vorläufiger Einschätzung des Unternehmens ein Millionenschaden entstanden. Genau zu beziffern sei dieser aber im Moment nicht, sagte eine Sprecherin des Parks. Wie die Polizei konnte auch sie zunächst nichts zur Ursache des Brandes sagen - oder dazu, wo genau das Feuer am Samstag ausgebrochen war. Betroffen sei aber etwa das Kostümlager. Zerstört worden sei zudem die Indoor-Themenwelt "Piraten in Batavia". Von etwa 100 Attraktionen seien drei aktuell nicht nutzbar. "Wir hoffen, dass wir die nicht nutzbaren Bereiche wie etwa das Fjord Rafting bald wieder öffnen können", sagte die Sprecherin.

In einer Lagerhalle auf der Anlage war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 500 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen. Sieben Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. "Allesamt konnten sie die Krankenhäuser nach einer kurzen ärztlichen Versorgung wieder verlassen", teilten die Behörden mit. Besucher oder Mitarbeiter des Parks wurden ersten Angaben zufolge nicht verletzt. Die Brandursache sei laut Feuerwehr aber noch unklar. Sachverständige nahmen ihre Ermittlungen auf. Im Einsatz sei auch ein Experte des Landeskriminalamtes.

Der Gästeservice des größten europäischen Freizeitparks sprach gestern von "Business as usual" - also von einem normalen Tag. Die großen Achterbahnen seien in Betrieb, es liefen alle Shows. Um die Brandstelle herum lag nach Schilderungen von Augenzeugen noch Brandgeruch in der Luft. Sie sprachen aber von einem ungestörten Freizeitvergnügen. An den Attraktionen gab es demnach schon wieder großen Andrang.