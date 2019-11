Mahnwache an Bahnstrecke : Atomkraftgegner demonstrieren in NRW gegen Uranmülltransporte nach Russland

Ein Atomkraftgegner wird in Lingen von der Polizei weggezerrt (Archivfoto). Foto: Friso Gentsch

Gronau Atomkraftgegner wollen am Montag gegen Uranmülltransporte von Gronau nach Russland demonstrieren. Am Morgen soll es zudem eine Mahnwache an der Bahnstrecke Richtung Münster geben.

Am Sonntag fand bereits eine Protest-Kundgebung vor dem Haupttor der Gronauer Urananreicherungsanlage statt, wie die Grüne Alternative Liste (GAL) mitteilte. Die Partei fordert eine sofortige Stilllegung der Urananreicherungsanlage. Die Entsorgung des Gronauer Atommülls sei weiterhin ungelöst, kritisierte die GAL.

Anti-Atomkraft-Initiativen hatten bereits im September von der Bundesregierung einen Exportstopp für angereichertes Uran aus Gronau und Brennelemente aus dem niedersächsischen Lingen gefordert.

Seit Mitte der 1990er Jahre wurden den Angaben nach rund 30.000 Tonnen Uranhexafluorid in abgereicherter Form von der Gronauer Urananreicherungsanlage nach Russland transportiert. Entsprechende Lieferverträge endeten zum 31. Dezember 2009. Gegen die Transporte hatte es immer wieder internationale Proteste gegeben.

Das NRW-Wirtschaftsministerium habe auf Anfrage eingeräumt, dass nach zehn Jahren, am 29. Juli 2019, wieder ein Sonderzug rund 600 Tonnen abgereichertes Uranhexafluorid nach Russland gebracht hatte, erklärte die GAL Gronau. Es folgte ein weiterer Transport am 28. Oktober.

Seit 2010 kritisieren zudem der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen und weitere Initiativen gemeinsam mit der GAL Gronau, dass verstärkt Uranmüll von Gronau nach Frankreich transportiert wird.

(mba/epd)