Der Krieg in der Ukraine schockt die Welt. Das Ohnmachtsgefühl und die Fassungslosigkeit über das, was Wladimir Putin Ende Februar entfesselt hat, sucht seinen Ausdruck. Weltweit bekunden Menschen ihre Solidarität mit dem geschundenem Land, malen Graffitis an Mauern, stellen Putin als Fratze dar oder zeichnen riesengroße Peace-Zeichen mit einem Traktor auf ein Feld. In Rommerskirchen an einem Jugendcafé entstand dieses Graffiti.