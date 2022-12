Günstiger Wein vom Discounter und Supermarkt Profitipps für den perfekten Glühwein

Wie immer in der Vorweihnachtszeit riecht man ihn natürlich auch in diesem Jahr in den Innenstädten und auf den Weihnachtsmärkten: den Glühwein, der in diesem Jahr allerdings vielerorts teurer ist als in den Jahren davor. Wer nicht so viel Geld für eine Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt (teilweise fünf Euro pro Tasse) ausgeben möchte, kann den Klassiker auch recht einfach zu Hause zubereiten. Denn eigentlich braucht es dafür nicht viel: Wein, Zucker, Gewürze. Doch welche Weine sind geeignet? Und kann es auch die günstigere Variante aus dem Discounter sein?