Flüchtlingsgipfel in Berlin beendet Eine Milliarde Euro mehr für Flüchtlinge

Im Vorfeld des Gipfels in Berlin war heftig gestritten worden, die Kommunen richteten dramatische Appelle an die Politik. Die Länder verlangten ein „atmendes System“: Zahlungen des Bundes, die sich dynamisch an die veränderlichen Flüchtlingszahlen anpassen. Sie forderten die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung der Menschen, eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale und die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für Integration. Der Bund hingegen verwies auf Zahlungen in Milliardenhöhe, die er schon geleistet habe.