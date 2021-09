Mordermittlungen angerollt : Viele Fragen offen nach Giftanschlag an Darmstädter Uni

Darmstadt Ihr Zustand war teils kritisch. Die mutmaßliche Gift-Attacke an der Technischen Universität hätte auch Menschenleben fordern können. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes rollten schnell an. Das weiß man bisher.

Der Schock saß tief nach dem mutmaßlichen Giftanschlag an der Technischen Universität (TU) in Darmstadt. Großaufgebot an Einsatzkräften, sieben Menschen mit Vergiftungserscheinungen und viele offene Fragen. Nach wenigen Tagen machen die Ermittler erstmal zu, keine Auskünfte über den Fall. Ausnahme: Es gelingt ein Durchbruch. „Wir brauchen ein bisschen Luft zum Ermitteln“, sagt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Voraussichtlich an diesem Freitag will die Staatsanwaltschaft über den Stand der Ermittlungen informieren. Ob mittlerweile weitere Details geklärt wurden, ist unklar. Fakten und offene Fragen: