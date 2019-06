Ungeplanter Sonntagsspaziergang : Polizist irrt an der Hand von Dreijähriger durch Kleinstadt

Germersheim Eine dreijährige Ausreißerin landete in Germersheim bei der Polizei. Als sie den Beamten zeigen wollte, wo sie wohnt, verlief sich das Mädchen mit dem Beamten in der pfälzischen Kleinstadt.

Hand in Hand mit einer Dreijährigen ist am Wochenende ein Polizist durch die Kleinstadt Germersheim bei Landau geirrt. Aufmerksame Bürger hatten das Mädchen am Sonntagnachmittag zur Polizeiwache in der 20.000-Einwohner-Stadt in Rheinland-Pfalz gebracht, sie hatten es auf der Straße allein angetroffen.