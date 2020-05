Forderung an Europäischen Gerichtshof : Gericht will Klärung bei Fluggastdatengesetz

Wiesbaden Der Europäische Gerichtshof soll auf Anfrage des Verwaltungsgerichtes Wiesbaden prüfen, inwieweit das Fluggastdatengesetz mit Datenschutzregelungen vereinbar sind. Auslöser war eine Klage zweier Fluggäste – sie fordern die Löschung ihrer Fluggastdaten, die das Bundeskriminalamt derzeit speichert.

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat erhebliche Zweifel zum Datenschutz des Fluggastdatengesetzes und hat deshalb dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Fragenkatalog vorgelegt. Nach Klagen zweier Fluggäste solle der EuGH unter anderem klären, inwieweit die Richtlinien mit Grundrechten auf Achtung des Privat- und Familienlebens und dem Schutz personenbezogener Daten vereinbar sind, teilte Verwaltungsgericht am Dienstag mit. In beiden Verfahren würden die Kläger die Löschung ihrer Fluggastdaten verlangen, die derzeit durch das Bundeskriminalamt gespeichert werden. In einem Verfahren geht es um Flüge aus der EU in Drittländer (6 K 805/19.WI), in dem anderen um Flüge innerhalb der EU (6 K 806/19.WI).