12-Jährige aus Gelsenkirchen : Suche nach vermisster Seynep

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 12-Jährigen. Die Vermisste könnte zusammen mit einer 17-jährigen Verwandten im Raum Gladbeck unterwegs sein.

Das teilt die Polizei mit. Demnach hatte das Mädchen in den Nachmittagsstunden am Dienstag, 10. November 2020, die Wohnung ihrer Eltern in Bulmke-Hüllen verlassen und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Die Vermisste könnte zusammen mit einer 17-jährigen Verwandten im Raum Gladbeck unterwegs sein.