Feuer in Gelsenkirchen : 23-Jähriger bei Verpuffung in Autowerkstatt verletzt - Halle brennt ab

23-Jähriger bei Verpuffung in Autowerkstatt verletzt - Halle brennt ab

Feuer in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Bei einer Verpuffung und einem anschließenden Brand in einer Autowerkstatt in Gelsenkirchen ist ein Arbeiter verletzt worden.

Der 23-Jährige habe bei dem Vorfall am Donnerstag Brandverletzungen an den Unterarmen erlitten, teilte die Polizei mit. Nach Feuerwehrangaben wurde der Mann leicht verletzt. Weitere Mitarbeiter und Kunden hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.